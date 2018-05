Il kidswear di Philosophy di L.Serafini

ROMA, 8 MAG - Philosophy di Lorenzo Serafini debutta nel kidswear, la linea di abbigliamento per bambini, prodotta e distribuita in licenza da Gimel. La prima collezione per la Primavera/Estate 2019 debutterà il prossimo giugno in occasione di Pitti Bimbo. "Dopo aver svelato e consolidato la mia estetica per Philosophy - ha detto lo stilista - ho pensato che fosse giunto il momento d'esprimere la mia visione in modo più ampio. Sono felice di muovere i primi passi di questo nuovo percorso creativo assieme a Gimel. L'idea di poter dare alla mia ragazza Philosophy una sorella minore è per me entusiasmante". "Siamo orgogliosi di questa nuova e prestigiosa collaborazione con il Gruppo Aeffe per Philosophy di Lorenzo Serafini. Dedicheremo il nostro know-how, fatto di collaudata artigianalità e professionalità, alla produzione e distribuzione del kidswear di un brand di moda giovane e fresco, dall'appeal internazionale.