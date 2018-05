Esce instant book Frizzi meraviglioso

ROMA, 8 MAG - A meno di due mesi dalla morte di Fabrizio Frizzi arriva in libreria, sabato 12 maggio per Sperling & Kupfer, 'Fabrizio Frizzi meraviglioso' (euro 16,90) del giornalista Alberto Infelise, disponibile anche in ebook. E' un omaggio alla passione per la vita e alla contagiosa allegria di Frizzi, scomparso il 26 marzo. L'instant book sarà presentato il 13 maggio al Salone del Libro di Torino dall'autore con Alessandra Comazzi allo stand de La Stampa. "La vita è meravigliosa. Sono felice di quello che ho vissuto. Di cose brutte o sbagliate ne ho avute, come tutti. l'importante è andare avanti, facendo tesoro degli errori e guardare indietro solo per ciò che ti dà gioia. Ecco, leggerezza è la parola d'ordine. Che ci posso fare? E' il mio carattere: il sorriso esce fuori" diceva Fabrizio Frizzi come viene ricordato nel libro che sostiene AIRC, Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.