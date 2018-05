Kid Pass Days, maratona Festa famiglia

ROMA, 8 MAG - Visite speciali, laboratori, incontri, mostre, giochi, innovazione. Kid Pass Days 2018, la maratona di eventi family friendly il 12 e 13 maggio invade Roma, Milano, Venezia e altre città italiane trasformandole a misura di bambino. Per la Festa internazionale della famiglia, la quarta edizione di Kid Pass Days apre le porte anche quest'anno a bambini e adulti con centinaia di attività e facilitazioni in tutta Italia. A Milano, piazza Città di Lombardia si trasformerà in una piattaforma di home gaming con maxi schermi da 50 pollici e uno speciale salotto per provare TIMGAMES, l'innovativa soluzione di gioco in streaming dedicata a bambini e famiglie. A Roma eventi in varie location, tra cui Palazzo delle Esposizioni, Cinecittà, Explora il museo dei bambini, VIGAMUS, il museo del videogioco. L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Roma. A Venezia appuntamenti al Teatro La Fenice, al Museo d'Arte Orientale Ca'Pesaro e alla Collezione Peggy Guggenheim. Oltre 140 mila le presenze della scorsa edizione.