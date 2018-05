Tornatore a Cefalù: «Emozione per il mio primo ciak»

CEFALÙ - Trent'anni dopo il primo ciak, Giuseppe "Peppuccio" Tornatore è tornato a Cefalù, set della prima scena che esattamente trent'anni fa come oggi diede avvio al film capolavoro "Nuovo Cinema Paradiso", premiato con l'Oscar nel 1990 e con altri premi di caratura mondiale.

Tornatore, accolto dai suoi "amici" (li ha definiti così durante l'incontro), il sindaco Rosario Lapunzina, Giovanni Cristina, Caterina Di Francesca e l’assessore alla cultura Enzo Garbo, ha raccontato retroscena e fasi salienti della pellicola che resta, anche a distanza di tempo, uno dei capolavori più celebrati al mondo: «Ogni volta che vengo qui mi sento tra parenti. Sento un affetto particolare nei miei confronti e nei confronti del film, che io ricambio. E anche il film ricambia. Dentro la sala cinematografica la comunicazione non è solo unilaterale, anche i film dialogano con gli spettatori e quindi devono avere anche una loro memoria».

Ed è stata una mattinata emozionante, con Tornatore sul palco del teatro Cicero che ha ricordato la lunga lavorazione del film, i tagli necessari per presentare un prodotto internazionale: «La versione originale, di due ore e 32, fu ridotta di una trentina di minuti e non so, a distanza di tempo, se avessimo presentato la prima stesura cosa sarebbe successo a Cannes». Proprio al Festival, "Nuovo Cinema Paradiso" ottenne la nomination, la pellicola fu scelta come film straniero in concorso agli Oscar e fu premiata con pieno merito. In Italia il film non ottenne subito un successo assoluto. La versione integrale fu un disastro, l'anno dopo la versione accorciata fu stroncata dalla critica, ma Cannes rivalutò quello che era, in realtà, un capolavoro.

