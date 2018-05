You Are Wanted, un mondo senza privacy

LOS ANGELES, 8 MAG - La tecnologia è ormai parte integrante delle nostre vite. Condividiamo online le nostre identità, i nostri gusti, i luoghi in cui passiamo il tempo e le cose che compriamo. Cosa succederebbe se un giorno, senza preavviso, qualcuno decidesse di utilizzare quelle stesse informazioni contro di noi? You Are Wanted è la serie tv tedesca che mette il pubblico davanti a questo quesito. Dopo il successo della prima stagione, la serie torna, sempre su Amazon Prime, dal 18 maggio, con sei nuovi episodi ancora più inquietanti. Protagonista e regista è Matthias Schweighöfer (Operazione Valchiria) nei panni di Lukas Franke, direttore del Waldorf Astoria di Berlino. Nella prima stagione, l'identità digitale dell'uomo viene violata durante un blackout e, in poco tempo, la sua vita diventa un inferno. Il suo conto in banca è prosciugato e lui viene perseguitato dalla polizia. Ora anche la vita di suo figlio è in grave pericolo, persino la sua compagna Hanna (Alexandra Maria Lara) comincia a dubitare di lui.