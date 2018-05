Lo Stato Sociale torna con un circo live

MILANO, 8 MAG - "Quest'estate faremo un grande circo, un parco giochi": con questa promessa, Lo Stato Sociale torna in pista dopo Sanremo e il Primo maggio, annunciando a Milano le cinque date estive del suo tour, a partire dal Carroponte di Sesto San Giovanni l'8 giugno. "Saranno più di due ore suonate, con un sacco di roba da cantare e da vedere e una struttura importante", dice Bebo, spiegando che le serate avranno coriandoli, palloni, karaoke e trovate imprevedibili sulla falsariga di quel 'concerto da mitomani' nel Forum di Assago di oltre un anno fa. Dopo il successo della partecipazione al Festival con 'Una vita in vacanza', il 25 maggio uscirà il singolo 'Facile', in una versione inedita senza il featuring di Luca Carboni, quindi la band suonerà per solo cinque sere. Dopo Milano, Lo Stato Sociale saranno il 4 luglio allo Sherwood Festival di Padova, l'11 luglio al Flowers Festival di Collegno (Torino), il 13 luglio al Rock in Roma e il 14 luglio all'Eremo di Molfetta (Bari).