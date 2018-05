Louise Bourgoin volto L'Oreal Paris

ROMA, 8 MAG - Louise Bourgoin è la nuova ambasciatrice di L'Oreal Paris. La sua prima apparizione per il colosso francese della bellezza sarà al Festival di Cannes 2018. Louise Bourgoin esplose nel cinema francese con La Fille de Monaco di Anne Fontaine, per cui fu nominata ai César come l'attrice più promettente. Per due anni ha interpretato il ruolo della giornalista nel blockbuster di Luc Besson Les Aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec. Ha conquistato il pubblico con il suo ritratto straziante di una donna incinta nel film Happy Event di Rémy Bezanon presentato al Toronto Film Festival. La sua drammatica performance in Going Away di Nicole Garcia ha rivelato tutto il suo talento. Ha recitato in un ruolo creato apposta per lei nel film Je suis un soldat, selezionato per Un Certain Regard nel 2015 al Festival di Cannes, dove interpreta una trafficante di cani e in Mojave, thriller satirico americano accanto a Oscar Isaac e Mark Wahlberg.