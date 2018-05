Emoziona 'Billy Budd' all'Opera di Roma

ROMA, 9 MAG - 'Billy Budd' di Benjamin Britten è un'opera estremamente teatrale e molto spettacolare nell'allestimento firmato da Deborah Warner per l'Opera di Roma, dove si replica fino al 15 maggio. Il libretto, tratto dall'omonimo racconto di Melville, firmato da uno scrittore come Edward M. Foster con Eric Crozier, è quasi tutto dialogo, quasi senza arie, e la musica lavora per sottolinearlo e sostenerlo con suggestione basata su diversi elementi simbolici sonori che ha in James Conlon un eccellente e sensibile direttore assieme a un gruppo nutrito di ben 19 interpreti di eccellente livello, cui sono andati i lunghissimi applausi finali. La scena della tolda di una nave, tutta cime, botole e tiranti delle vele, firmata da Michael Levine per questa costosa coproduzione con il Teatro Real di Madrid e il Covent Garden di Londra, è di grande effetto. Nel cast si stagliano i tre protagonisti: il Capitano Vere (Toby Spence), il maestro d'armi Claggart (John Relyea), il marinaio Billy Budd (Phillip Addis).