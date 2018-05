Cruz-Bardem, noi tra vita e fiction

CANNES, 9 MAG - Everybody Knows (Todos lo Saben) di Asghar Farhadi, protagonisti Penelope Cruz e Javier Bardem, ha aperto il Festival di Cannes. In conferenza stampa, due i temi emersi con forza: il coraggio del regista di aver girato un film in Spagna, fuori dalla sua cultura (in realtà lo aveva già fatto in Francia con Il passato), e il rapporto tra vita e fiction di Cruz e Bardem. "È vero - dice il regista iraniano, Oscar per Una separazione - le culture spagnola e iraniana sono diverse, ma i sentimenti e le passioni sono uguali in tutto il mondo". Cruz, che lavora spesso con Bardem, sottolinea: "C'è tra noi come una danza tra realtà e finzione. Quando ero più giovane, mi capitava di portare spesso a casa il mio personaggio, ora non più". Il film è la storia di Laura (Cruz) che vive con marito (Ricardo Darin) e figli a Buenos Aires. Per il matrimonio di sua sorella, la donna torna nella sua città natale in Spagna dove però viene rapita la figlia Irene. Ad aiutare Laura sarà Paco (Bardem), suo amore di gioventù.