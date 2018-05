Vignale Festival, va in scena la danza

TORINO, 9 MAG - Va in scena dal 22 giugno al 21 luglio la quarta edizione di Vignale Monferrato Festival, Il Paese della danza, a cura di Piemonte dal Vivo, con la nuova direzione di Matteo Negrin e la presidenza di Anna Tripodi e con la collaborazione di Torino Danza - Teatro Stabile di Torino. Su un palcoscenico a cielo aperto cinque settimane dedicate alla danza: dal neoclassico con Tempesta di Aterballetto e Carmen e Bolero, all'internazionale con lo Show di Hofesh Shechter e il debutto nazionale di All ways di Sharon Fridman, al circo. I numeri confermano la crescita di Piemonte dal Vivo: dal 2014 al 2017 i Comuni coinvolti sono aumentati del 34%, le repliche del 60% e le presenze del 40%. "E' un festival che offre un cartellone capace di abbinare a proposte artistiche di livello internazionale la scoperta di una terra patrimonio Unesco", osserva l'assessore regionale alla Cultura Antonella Parigi. "Si parte dalle strade, dai quartieri per ricercare uno scambio tra territorio e mondo", spiega Negrin.