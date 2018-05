Mille bambini in Piazza San Marco

VENEZIA, 9 MAG - Oltre mille i bambini, in rappresentanza del milione e 800 mila alunni delle scuole d'Italia che hanno aderito al più grande progetto di social practice mai realizzato, hanno pacificamente invaso Piazza San Marco a Venezia, palcoscenico della coreografia corale ideata dall'artista e film-maker Marinella Senatore. Si è conclusa, con un maxi flash mob intitolato 'Scendi in piazza con We the kids', la sesta edizione di Kids Creative Lab, progetto che dal 2012 ha visto impegnate la Collezione Peggy Guggenheim e OVS nel coinvolgimento di oltre 5 milioni di bambini delle scuole primarie del Paese. Un migliaio di bimbi in magliette colorate hanno danzato accompagnati dalle musiche create per il progetto dal compositore e pianista Emiliano Branda e seguendo le coreografie del collettivo Espz (Elisa Zucchetti e Nandhan Molinaro).