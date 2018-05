Chanel stringe accordo con scuole moda

ROMA, 9 MAG - Chanel ha stretto una partnership con le scuole che insegnano gestione, marketing, business, digitale e nuove tecnologie alle nuove leve della moda. Come uno dei cinque migliori datori di lavoro per gli studenti (valutazione Universum) Chanel ha creato partnership a lungo termine con diverse scuole prestigiose. Le presentazioni nelle scuole, la creazione di progetti collaborativi e l'offerta di stage sono solo alcuni punti fermi della partnership. Chanel è quindi attivamente coinvolta nell'Ifm (Institut Francais de la mode) per contribuire a rafforzare Parigi come capitale della moda e per formare talenti internazionali che lavoreranno in seguito in tutte le case di moda. La maison offre agli studenti dell'Ifn la possibilità d'intraprendere progetti con i team della maison e numerosi stage. Nel 2015 la maison è stata coinvolta con la Essec Business School per istituire una cattedra dedicata alla gestione del savoir-faire. L'obiettivo è preparare manager e imprenditori.