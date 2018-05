Hilfiger inno a diversità da Tommy Jeans

ROMA, 9 MAG - Tommy Hilfiger lancia la capsule Tommy Jeans Spring con una campagna che vede protagonista un gruppo di artisti, cantanti, modelli e influencer provenienti da tutto il mondo. La campagna vuole essere infatti un omaggio alla diversità e al consolidato rapporto del marchio con la musica, visto che nel cast appaiono artisti emergenti come Jelani Blackman e Iamddb, Paloma Ford e Salma Slims, assieme ai modelli-influencer T-Bone e Rei. La campagna digitale integrata è stata realizzata a Londra dal fotografo e regista Christian Oita con uno stile minimalista con cui gli artisti mostrano la propria personalità poliedrica, attraverso la moda e la musica. La capsule punta a capi essenziali in denim, conferendo un tocco irriverente alla tradizione nautica del brand grazie a sfrontati accenti cromatici in giallo fluo, ma anche rivisitando l'iconico logo sotto forma di una moderna bandiera ispirata al mondo del sailing.