Nic Cester per Lucca Summer Festival

MILANO, 9 MAG - Lucca Summer Festival presenta in anteprima la sua ventunesima edizione con un concerto di Nic Cester nel teatro storico pubblico più piccolo del mondo. Il 17 maggio, nel Teatrino di Vetriano del comune di Pescaglia (Lucca), il musicista australiano, già frontman dei Jet, si esibirà con The Milano Elettrica, accompagnati da cori e un quartetto d'archi, e con la partecipazione di Dario Brunori. Lo show sarà reso disponibile online in formato audio (come Spotify Session) e video. "Speriamo che rappresenti un precedente - ha dichiarato a Milano Enrico D'Alessandro a nome di D'Alessandro e Galli - Nei nostri sogni ci sarebbe l'idea di legare la partecipazione al festival con un'esibizione pur parziale su questo palcoscenico così particolare". Tra gli artisti nel cartellone di Lucca Summer Festival 2018 Roger Waters, Gorillaz, Norah Jones e Ringo Starr.