Shawn Mendes nel 2019 a Bologna e Torino

TORINO, 9 MAG - Ci sono due tappe italiane nel tour mondiale di Shawn Mendes nel 2019. Il giovane cantante canadese, al top nelle classifiche mondiali, sarà il 23 marzo all'Unipol Arena di Bologna e il 24 al Pala Alpitour di Torino. Il tour Shawn Mendes, reduce dal terzo album, prende il via il 7 marzo da Amsterdam. I biglietti sono in vendita a partire dal 16 maggio. I fan avranno accesso alla presale di biglietti e pacchetti Vip attraverso First Access & General Fan Presale, e saranno disponibili a tutti i membri di Shawn Access registrandosi su Shawn Access App (App Store, Google Play o su ShawnAccess.com).