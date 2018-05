Guccione tra glamour e foto a Portofino

ROMA, 9 MAG - Non una semplice mostra fotografica, ma una narrazione per immagini che ripercorre quarant'anni di storia contemporanea attraverso alcune delle opere più rappresentative di Antonio Guccione esposte a Castello Brown a Portofino. Divenuto celebre per la galleria di volti immortalati dal suo obiettivo, Guccione è autore di tante campagne pubblicitarie per Prada, Gucci, Officine Panerai e Yves Saint Laurent. Sono 33 gli scatti divisi in sei filoni tematici nella mostra "Antonio Guccione Portofino" (18/5-20/6). Il percorso comincia con la prima fotografia datata 1980, per una campagna pubblicitaria di Prada, dove una borsa verde è abbandonata su un divanetto rosso antico sotto un quadro con cornice oro. Si passa poi ai ritratti di moda degli anni Ottanta grazie ai quali Guccione ha raggiunto la celebrità, primo fra tutti quello dedicato ad Yves Saint Laurent, a quelli degli anni Novanta con protagoniste top model come Elle McPherson, Tyra Banks, Iman.