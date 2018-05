LaVerdi celebra i suoi primi 25 anni

MILANO, 10 MAG - Sarà una stagione piena di anniversari quella che laVerdi inaugurerà il 16 settembre con un concerto alla Scala diretto da Claus Peter Flor. Da festeggiare ci sono i 25 anni dell'orchestra (celebrata con l'esecuzione dell'integrale delle sinfonie di Cajkovskij in tre serate dedicata al fondatore Vladimir Delman), i 20 anni del coro, i 10 anni dell'orchestra junior e della Barocca. L'obiettivo della Verdi continua ad essere quello di rendere la musica accessibile al numero maggiore di persone. Ed è per questo che oltre alla corposa stagione sinfonica (con 32 programmi di concerti, ripetuti in più serate), si aggiungono i concerti Pop's (con tributi a Abba, David Bowie ma anche Philip Glass), Crescendo in musica per i più piccoli e la stagione cameristica. Il tutto con un parterre di direttori e solisti che include Wayne Marshall, Jader Bignamini, il debutto di Timothy Brock e Nuno Corte Real (che guiderà l'orchestra in tour in Spagna e Portogallo), Alexander Lonquich e Fazil Say.