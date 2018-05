Al Marca l'"atlante urbano" di Petrus

CATANZARO, 10 MAG - Trentacinque opere di grandi dimensioni che coprono un quindicennio di attività artistica: è quanto propone la mostra di Marco Petrus "Antologica 2003-2017" in esposizione al Marca di Catanzaro dal 13 maggio al 20 agosto 2018. Il percorso espositivo incentrato sull'opera dell'artista milanese - curato da Elena Pontiggia e organizzato dalla Fondazione Rocco Guglielmo e dall'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, in collaborazione con M77 Gallery di Milano - si muove a ritroso: inizia con una selezione di opere presentate per la prima volta alla rassegna Matrici del 2017, a Napoli tra cui spicca M21, particolare visione delle Vele di Scampia, nella quale Petrus decontestualizza l'elemento architettonico arrivando a una estrema sintesi formale del paesaggio urbano contemporaneo. A seguire un'intera sala è dedicata a cinque dipinti della serie Atlas, esposti nel 2014 alla Triennale di Milano che ruotava attorno alle sue interpretazioni delle possibili geografie architettoniche della Città ideale.