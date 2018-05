Di Vaio lancia brand abbigliamento uomo

ROMA, 10 MAG - A poche settimane dalla nomina di Forbes come uno degli under 30 più influenti nel settore moda, Mariano Di Vaio, il 29enne italiano che con il suo blog conta oltre 11 milioni di followers sui social network, lancia il marchio omonimo di abbigliamento maschile. Nella campagna della collezione, lo stesso Di Vaio posa con i capi per la Primavera/Estate concepiti per esaltare la naturale fisicità di chi li indossa. Il target di riferimento è il moderno gentleman, un uomo sicuro di sé, un business man che sfugge alla banalità alla ricerca dello straordinario. Attenzione a dettagli e tessuti. La collezione punta infatti sul lino organico, per capi dalle linee morbide che valorizzano ogni fisionomia: pantaloni con pinces, giacca con spacchi laterali e gilet dai tagli reinventati. Determinate per il look completo gli accessori, i gioielli in argento ed oro, gli occhiali da sole, i baschetti in lino, i mocassini scamosciati e le sneakers in tessuti pregiati.