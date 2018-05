Gilliam, sto bene e pronto a ballare

ROMA, 10 MAG - È ufficiale, il film di Terry Gilliam, 'The Man who Killed Don Quixote' sarà proiettato al Festival di Cannes. È quanto comunica lo stesso festival in una nota. Il regista conferma su Twitter, il suo stato di salute e la sua presenza sulla Croisette. Nella nota del festival si ricorda che il tribunale ha rigettato la domanda di Paulo Branco e della sua società di produzione Alfama Films che volevano interdire la visione del film la sera di chiusura del festival, sabato 19 maggio. "I tentativi di intimidazione non sono serviti a nulla - si legge nella nota - e il festival non si è mai posto al di sopra delle leggi, né ha tentato un passaggio forzato dell'opera. Dopo questo martedì il cinema ha ripreso i suoi diritti. Il festival è uno spazio di libertà unica e tale resterà". Il regista in un twitter: "Dopo giorni di riposo e preghiere a Dio sono guarito e mi sento bene. Così è per The Man Who Killed Don Quixote! Siamo poi legalmente vittoriosi! Si va al ballo, per la chiusura del Festival di Cannes!"