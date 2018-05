Salmo lancia Academy

CAGLIARI, 10 MAG - Salmo scopritore di talenti. Il rapper di Olbia, con tanto di doppio disco di platino per il suo ultimo successo Hellvisback, lancia la Salmo Academy, progetto di scouting di nuovi talenti nel campo del beatmaking, videomaking e illustrazione. Obiettivo, reclutare una squadra che lavorerà insieme all'artista alla creazione di una traccia originale. L'iniziativa è promossa dalla Red Bull ed è rivolta alle giovani promesse dell'arte multimediale fra i 18 e i 26 anni. Prima tappa di presentazione oggi a Cagliari nell'aula magna di Ingegneria. Poi Cosenza e Trento. In cattedra Salmo, oggi accompagnato da Niccolò Celaia e Antonio Usbergo di YouNuts, casa di produzione punto di riferimento della scena rap, ora aperta anche al pop come di mostra il video di "Sabato" di Jovanotti. Salmo professore dell'Academy? "Professore - scherza - non mi ci vedo: dico troppe parolacce.