Ala,esposta bandiera di generale Cantore

TRENTO, 11 MAG - E' pronta per essere restaurata la bandiera che il generale Antonio Tommaso Cantore portò nel maggio del 1915 ad Ala, prima città trentina presa dall'esercito italiano, e che poi sventolò dal Castello Buonconsiglio a Trento nel novembre 1918. La bandiera, ripiegata e nella teca, resterà in mostra oggi e domani nella biblioteca di Ala, prima di essere restaurata, poi verrà di nuovo esposta in autunno. La bandiera, con tanto di stemma sabaudo, reca ancora i sigilli chiusi. Venne portata ad Ala da Cantore, al suo ingresso con le truppe, e poi trasportata a Trento nel 1918, nei giorni dell'armistizio e del definitivo passaggio all'Italia del Trentino. Fu nel 1921, quando Ala ricevette la Croce al merito, che si decise un anno dopo di riconsegnare il vessillo al sindaco. Le pergamene che riportano quegli atti ufficiali sono in mostra in questi giorni in biblioteca assieme alla bandiera in coincidenza con l'Adunata nazionale degli alpini di Trento.