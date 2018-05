Secondo giorno Salone Libro, ancora code

TORINO, 11 MAG - Anche la seconda giornata del Salone del Libro si apre all'insegna delle code anche a causa dei controlli di borse e zaini ai varchi. Dall'ingresso di via Nizza, da dove entra il pubblico, si fa già quasi un'ora in fila per accedere al Lingotto. Anche oggi tant'è le scolaresche. LA fila è molto lunga anche dall'entrata dedicata a stampa ed espositori e c'è stato qualche momento di tensione. Tra gli incontri attesi oggi quelli con lo scrittore irlandese Roddy Doyle, quello con Dori Ghezzi e con Niccolò Ammaniti e la lectio di Corrado Augias sulla Costituzione. Nel pomeriggio l'incontro con Giovanni Floris 'Perché insegnanti e studenti possono salvare l'Italia', con l'intervento dell'ex ministro Elsa Fornero, mentre il presidente dell'Inps Tito Boeri parlerà delle relazioni pericolose tra lavoro e tecnologia nel XXI secolo. 'Verità e giustizia per Giulio Regeni' è invece il titolo dell'incontro a cui è prevista la partecipazione dei genitori del ricercatore morto in Egitto.