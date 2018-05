Il GFF lancia un contest per artisti rap

SALERNO, 11 MAG - Selezionare quattro artisti campani e quattro nazionali da inserire nel programma ufficiale dei concerti che saranno parte integrante della 48esima edizione del Giffoni Film Festival, in programma dal 20 al 28 Luglio a Giffoni Valle Piana (Salerno): è questo l'obiettivo del GiffoniRapContest, una vera e propria RapCall, la prima del genere in Italia. Giffoni Experience torna così a dedicare al suo pubblico live emozionanti, coinvolgendo i migliori nomi del panorama musicale italiano grazie anche alla partnership siglata con Radio105. Il contest avrà come selezionatori musicali Max Brigante (Radio 105) e Don Joe (tra i più importanti produttori e Dj in Italia). La RapCall è rivolta esclusivamente ai musicisti e cantanti di estrazione Urban, Rap e Trap, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, che possono proporsi sia in formazione che da solisti. L'invio delle candidature potrà avvenire da oggi fino alla mezzanotte del 15 giugno.