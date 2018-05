Speedo fa 90 anni e diventa eco-friendly

ROMA, 11 MAG - Bisogna riavvolgere il nastro del tempo fino al 1928 e scorrere le foto in bianco e nero che ritraggono la spiaggia australiana di Bondi Beach per trovare i primi costumi Speedo. Da quel momento, il marchio ha contribuito all'evoluzione della moda e del nuoto curando nel particolare ogni modello: da bikini, slip e watershort per il mare, ai costumi per la piscina. Nel 2018, esattamente 90 anni dopo, il brand celebra le sue origini proponendo una linea watershort dal respiro vintage che richiama lo stile dei primi modelli anche nel logo. Un compleanno che è anche l'occasione per raccontare l'attenzione del brand per l'ambiente: il 10% delle collezioni Speedo sono infatti realizzate con tessuti eco-friendly. E per festeggiare l'anniversario, di fronte all'emergenza globale causata dall'alta presenza di plastica nei nostri oceani, Speedo ha deciso inoltre di aderire l'8 giugno al World Oceans Day, giornata mondiale a tutela dell'ambiente marino, iniziativa a favore della salvaguardia degli oceani.