After Life, comedy Netflix con Gervais

ROMA, 11 MAG - Comico sregolato e dalla battuta tagliente, Ricky Gervais torna su Netflix dopo lo speciale stand-up Humanity. Il colosso dello streaming ha annunciato la nuova produzione originale After Life, un'irriverente serie comedy che vede Gervais non solo come attore protagonista, ma anche nelle vesti di regista e produttore. Gervais interpreta Tom, un uomo che aveva una vita perfetta prima della morte improvvisa di sua moglie Lisa. Dopo aver preso in considerazione l'idea di suicidarsi, l'uomo decide invece di vivere per punire il mondo, dicendo e facendo ciò che gli pare. Tom è convinto di aver quasi ottenuto un super potere - non è più interessato a se stesso né a nessun altro - ma mantenere i suoi propositi si rivela molto difficile perché tutte le persone intorno a lui cercano di salvare il bravo ragazzo che conoscevano e che pensano sia ancora in lui. After Life, composta da 6 episodi della durata di 30 minuti ciascuno, è creata e diretta da Ricky Gervais, protagonista indiscusso della serie.