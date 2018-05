Paolo Giordano, ho superato Numeri primi

TORINO, 11 MAG - Ha superato i "veti" che la 'Solitudine dei numeri primi' gli aveva imposto, Paolo Giordano con il suo nuovo romanzo 'Divorare il cielo' (Einaudi), una storia d'amore, amicizia, slanci idealistici, ambientalismo con cui è al Salone del Libro di Torino. Veti che dopo il suo romanzo d'esordio, con cui ha vinto il Premio Strega 2008 e il Campiello Opera Prima, lui stesso si era imposto, tra i quali "tornare a parlare dell'infanzia, dell'adolescenza, della solitudine, dell'amore. 'La solitudine dei numeri primi' ha giganteggiato nella mia vita. Avevo bisogno di mostrare che esistevo al di là di quel libro. 'Divorare il cielo' è un grande salto per me. E' il primo libro che esce senza la fascetta de 'La solitudine dei numeri primi' che ho sognato intorno alla mia lapide" dice all'ANSA. E l'amore, l'adolescenza sono elementi che ora si trovano nel suo nuovo romanzo in cui protagonista è anche la Puglia, la terra rossa, gli ulivi, le masserie in cui è ambientato il romanzo.