Fiera Verona, ok Art Bonus per Arena

VERONA, 11 MAG - La decisione di uno stanziamento di risorse, nella forma di Art Bonus, da destinare alla cultura è stata approvata dall'assemblea dei soci di Veronafiere Spa. La proposta del Comune di Verona è stata approvata all'unanimità dai soci, sia pubblici che privati. La decisione assembleare verrà ora realizzata dal cda, che ne disporrà lo stanziamento a favore di Fondazione Arena. "Ringrazio tutti i soci di Veronafiere per la sensibilità dimostrata nell'accogliere la nostra proposta dell'Art Bonus - ha detto il sindaco Federico Sboarina - E' una grande soddisfazione vedere come il mondo economico veronese si stia concretamente impegnando in Fondazione Arena. Condividere con loro l'operazione di risanamento e rilancio è un bel traguardo".