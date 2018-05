Hit parade, Capo Plaza spodesta Gemitaiz

ROMA, 11 MAG - Il rapper Capo Plaza conquista la vetta della hit parade degli album più venduti della settimana con 20, suo disco di debutto. L'artista salernitano ha spodestato il collega Gemitaiz, ora secondo con Davide, suo nome di battesimo e anche titolo del suo terzo disco da solista. Entra direttamente al terzo posto Thomas, cantante veneto che si è fatto conoscere dal pubblico ad Amici e Io Canto, con Thomas 18 edition, ristampa dell'omonimo disco uscito nel 2017 e ripubblicato in occasione dei suoi 18 anni. Ancora rap al quarto posto con Rockstar di Sfera Ebbasta, che scende dal gradino più basso del podio conquistato la scorsa settimana. Altra new entry in quinta posizione con la giovane promessa della scena rap italiana Gionnyscandal e il suo Emo. Due new entry al vertice della classifica dei singoli: al primo posto Peace & love di Charlie Charles, Sfera Ebbasta & Ghali seguito da Italiana di J-Ax & Fedez. Tra i vinili primo The dark side of the moon dei Pink Floyd.