Anche Noa a serata inaugurale Uj

PERUGIA, 12 MAG - Anche Noa ed il suo storico partner, il chitarrista e compositore Gil Dor, parteciperanno alla serata inaugurale di Umbria Jazz 2018, il 13 luglio all'arena Santa Giuliana, dedicata all'85/o compleanno di Quincy Jones. I due artisti israeliani, amatissimi in Italia, vanno ad unirsi alla prestigiosa line-up del concerto che già comprende Patti Austin, Take 6, Dee Dee Bridgewater, Alfredo Rodriguez, Pedrito Martinez, Ivan Lins, Paolo Fresu, la Uj Orchestra diretta da John Clayton con Nathan East e Harvey Mason. "Umbria jazz - si legge in una sua nota - è felice di ospitare Noa, una delle più belle voci della scena musicale contemporanea ma anche artista che si è fortemente spesa sui temi della pace, dei diritti civili, dell'emancipazione delle donne, dell'amicizia tra i popoli e l'incontro delle culture. Noa e Gil Dor hanno tradotto in grande musica il loro impegno civile".