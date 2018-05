Amber Heard nuovo volto L'Oreal Paris

ROMA, 12 MAG - Amber Heard è la nuova ambasciatrice di L'Oréal Paris. Nata ad Austin in Texas, cresciuta tra i cavalli, Amber è la prima ad ammettere che non si sarebbe mai immaginata nel mondo beauty, sebbene sognasse i concorsi di bellezza come tutte le ragazze americane. Dal suo ruolo da protagonista in Friday Night Lights, l'attrice ha portato il suo radioso dinamismo sullo schermo in commedie romantiche, thriller e più recentemente in un blockbuster di supereroi: è stata Mera in Justice League e ha reinterpretato il personaggio della Regina di Atlantide nell'atteso Aquaman che uscirà nel 2018. A brevissimo condividerà lo schermo con Elisabeth Moss in Her Smell scritto e diretto da Alex Ross Perry e poi nel romantico thriller Run Away With Me. L'attrice, 32 anni, è una sostenitrice dell'uguaglianza nel mondo di Hollywood, tema caldo, chiamata per interpretare personaggi femminili e storie che sono state scritte e fatte dalle donne, è impegnata in attività filantropiche sia in America che all'estero.