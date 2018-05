Happy Winter, crisi vista dalla spiaggia

ROMA, 13 MAG - Esorcizzare la crisi economica mettendosi in scena per apparire felici, tra ore al sole, balli di gruppo, pasti e feste sulla spiaggia, momenti di confronto. E' l'obiettivo condiviso dalla comunità che ogni anno si ritrova sulla spiaggia di Mondello a Palermo, raccontato da Happy Winter, il documentario di Giovanni Totaro, presentato fuori concorso alla 74/a Mostra di Venezia, che arriva in sala il 14, 15 e 16 maggio con I Wonder Pictures. Un microcosmo, quello del film non fiction, che ogni anno si crea intorno alle centinaia di cabine affittate dai bagnanti, quasi mini-case, simbolo di un benessere ostentato, rimpianto o sognato. "Ciò che accade in spiaggia - - ha spiegato a Venezia Totaro, classe 1988, che con il progetto del documentario ha vinto già premi dal Mia di Roma a HotDocs in Canada - è emblematico di ciò che accade nel Paese, nel pieno di una crisi economica e culturale. Volevo comunque che il film intrattenesse, l'ho concepito come il primo docucinepanettone del cinema italiano".