Salone Libro, file ed eventi sold out

TORINO, 13 MAG - Giornata clou al Salone del Libro di Torino, preso anche domenica 13 maggio d'assalto dai visitatori che sin dall'apertura affollano gli stand degli editori. Tanti gli appuntamenti in programma per un pubblico che mai come quest'anno ha confermato il proprio interesse, e affetto, per la buchmesse, con quasi tutti gli eventi sold out e un numero di biglietti venduti che già ieri faceva segnare il +5% rispetto alla scorsa edizione. Cancelli chiusi per un'ora, nel pomeriggio di sabato 12, perché il Lingotto aveva raggiunto la capienza massima: non era mai successo. Tra gli incontri quello con Fernando Aramburu, candidato al Premio Strega Europeo, mentre per gli appassionati di fumetti c'è Zerocalcare. Allo Spazio Eventi il presidente della Compagnia di San Paolo, Francesco Profumo, parla di scuola e innovazione. Fabio Volo presenta invece in Sala Gialla 'Quando tutto inizia'.