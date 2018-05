Da horror a cartoon, chi vince al Marché

CANNES, 13 MAG - Sono i generi popolari a dominare le trattative al Marché du Film a Cannes. E quest'anno si assiste a una forte polarizzazione: da una parte il prodotto, che nel segno della paura e dell'horror si rivolge alla sterminata e disattenta platea degli adolescenti in cerca di emozioni, dall'altra il disegno animato che soddisfa le attese del pubblico familiare, con incursioni nel cartoon d'autore. Guillermo del Toro è apparso a sorpresa nei panni di produttore per lanciare una pellicola dello scandinavo André Ovredal "Scary Stories to Tell in the Dark", l'horror spazia dalla Corea all'Australia, dall'Inghilterra alla Francia in un tripudio di zombie, fantasmi, vampiri e sadici assassini. All'estremo opposto fa notizia il proliferare dei cartoon: per l'Italia il successo di "Gatta Cenerentola" è quasi un'eccezione anche se la scuola italiana degli animatori è stimata nel mondo. Ma in questi giorni si sono visti prodotti delle più diverse cinematografie con la Spagna e la Francia leader del mercato europeo.