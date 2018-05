Piparo porta in Italia School of Rock

ROMA, 13 MAG - Un musicista incallito, ma senza ingaggio. Un lavoro da insegnante in un blasonato istituto. E una classe di bambini, che si rivela una band da sogno. A 15 anni dal debutto al cinema con Jack Black protagonista e una colonna sonora da far invidia a Woodstock, arriva anche in Italia School of Rock, lo spettacolo che Andrew Lloyd Webber ha tratto dalla pellicola di Richard Linklater, ora nella nuova versione, tutta in italiano, firmata Massimo Romeo Piparo. "Protagonista? In Italia per me Jack Black è uno solo: Lillo", racconta in anteprima all'ANSA il regista, che dello spettacolo è anche produttore con la sua PeepArrow. "Debutteremo a Roma la prima settimana di marzo, titolo di punta della prossima stagione del Sistina, con tappe poi a Firenze, Torino e Bologna". In scena, un cast di 25 cantanti e attori, con 12 bambini che si formeranno in questi mesi all'Accademia del Sistina. E due band dal vivo. "Quella del maestro Emanuele Friello, ma anche quella dei ragazzi che suonano nella storia".