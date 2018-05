Mario Biondi a Umbria jazz il 21 luglio

PERUGIA, 14 MAG - Cambia la line up della serata del 21 luglio per Umbria jazz. All'arena Santa Giuliana, ore 21, Mario Biondi prenderà il posto di Bokantè. Invariato il resto del programma, con gli annunciati Nick West e Hypnotic Brass Band. Biondi è uno dei beniamini del pubblico di Umbria Jazz che lo ha sempre accolto, ricambiato, con grande calore. Più volte ha calcato il palco dell'arena Santa Giuliana, e sempre in ottima compagnia. I frequentatori più assidui del festival ricorderanno serate straordinarie a partire dall'esordio nel 2008 con la Duke Orchestra, a poca distanza della rivelazione di Biondi sulla scena internazionale. Tutto era cominciato con il singolo This is what you are (con gli High Five di Fabrizio Bosso) e soprattutto con quella voce baritonale ("il Barry White italiano", si disse) che allora presero letteralmente d'assalto le classifiche di tutto il mondo.