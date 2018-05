Scenari lucani per i Moschettieri del Re

POTENZA, 14 MAG - Il regista Giovanni Veronesi ha deciso di girare in Basilicata "Moschettieri del Re", il film che segna il suo ritorno alla commedia insieme all'attore Rocco Papaleo, nella sua terra d'origine, e ad un cast all star con nomi come Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Sergio Rubini, Margherita Buy, Alessandro Haber, Matilde Gioli, Giulia Bevilacqua, Lele Vannoli, con la partecipazione di Valeria Solarino. Lo ha reso noto la Lucana Film Commission, spiegando che l'opera è una co-produzione Indiana Production e Vision Distribution, distribuita da Vision Distribution nelle sale italiane dal 27 dicembre.