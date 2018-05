We Will Rock You, in Italia da ottobre

ROMA, 14 MAG - Svelate le prime date di We Will Rock You, lo show con i più grandi successi dei Queen e tra i musical più rappresentati al mondo. Dopo il successo del 2009 e 2010, il tour riparte a ottobre per una nuova stagione in Italia. Queste le prime città annunciate: Bologna (7-9 dicembre, Europa Auditorium), Montecatini (22 dicembre, Teatro Verdi), Bergamo (18 gennaio, Palacreberg), Milano (1-17 febbraio, Teatro Ciak), Genova (21-23 febbraio, Politeama), Reggio Calabria (8 marzo, Teatro Cilea), Catanzaro (9 marzo, Teatro Politeama), Bari (16-17 marzo, Teatro Team), Firenze (22-24 marzo, Teatro Verdi). Concepita appositamente per il nostro Paese da Claudio Trotta per Barley Arts, questa nuova produzione punta a sottolineare l'aspetto politico, attuale e visionario alla base del musical e completamente rinnovato sotto ogni aspetto: dalla regia, affidata a Tim Luscombe, alla scenografia concepita da Colin Mayes, fino alle coreografie curate da Gail Richardson.