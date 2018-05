Cannes, attesa per Lars von Trier

CANNES, 14 MAG - Grande attesa al Festival di Cannes per il ritorno del figliol prodigo Lars von Trier con il film fuori concorso 'The House That Jack Built' che si annuncia scandalosamente violento. Il regista danese, perdonato dal festival dopo essere stato considerato nel 2011 'persona non grata' per affermazioni ritenute naziste alla conferenza stampa del suo Melancholia, fa il 14 maggio regolarmente, intorno alle 22, la Montee des marches insieme ad alcuni protagonisti di questo suo ultimo lavoro: Matt Dillon, Bruno Ganz, Siobhan Fallon Hogan e Sofie Grabol. Intanto arriva il terzo trailer del film, distribuito in Italia da Videa, che racconta dodici anni della vita di Jack lo squartatore con l'idea di vedere in questo personaggio il 'padre' di tutti i serial killer. Tra le vittime predestinate, Uma Thurman, Siobhan Fallon Hogan, Sofie Grabol e Riley Keough.