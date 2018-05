GionnyScandal si tuffa nel calore dei suoi fan siciliani

CATANIA - L’attesa sta per finire. GionnyScandal è pronto ad abbracciare i suoi fan siciliani. Domani 15 maggio incontrerà i suoi fan in Sicilia con un doppio appuntamento. L’artista sarà prima a Messina alle ore 15.00 presso la Feltrinelli di via Ghibellina e poi a Catania alle ore 18.30 presso la Feltrinelli di via Etna, dove presenterà il suo ultimo progetto discografico: l’album “Emo” su etichetta Universal Music.

Gionata Ruggieri, in arte GionnyScandal, è una delle giovani promesse della scena rap italiana. A distanza di un anno e mezzo dal precedente lavoro, l’artista torna più entusiasta che mai nel presentare al proprio pubblico il suo nuovo cd. Il disco, ricco di suggestioni musicali, contiene ben 11 brani inediti e si avvale per la maggior parte della produzione di Sam Lover. L’intero lavoro è stato anticipato dal singolo “Il posto più bello”, e da “Per sempre”, ballad romantica intrisa di poesia e sentimento in feat con Julia Jean il cui video ha già oltrepassato oltre 9 milioni di views sulla rete. L’emozionante duetto, è una fresca esplosione di elementi diversi in cui sonorità pop s’intrecciano perfettamente con il rap melodico con il quale Gionny Scandal ha da sempre abituato la sua fan base.

Il disco evidenzia sin dai primi brani un particolare raggiungimento di consapevolezza e di maturità da parte di Gionny, che partendo dal suo particolare vissuto e con una genuina semplicità analizza e fotografa il sentimento dell’amore in tutte le sue mille sfaccettature: l’amore non corrisposto, l’amore disperato, l’amore emozionale. L’amore è il motore che muove l’essere umano, l’energia vitale che ci dà la forza di superare ogni difficoltà. Da “Per sempre” a “ti voglio ancora bene” sino a “Imperfetta” e “A domani”, il cd è un mix energico di sonorità pop, rap e melodiche vocali che s’intrecciano perfettamente in un tutt'uno davvero incalzante. All'interno dell’album non mancano inoltre suggestioni dal sapore latino come nel brano “W la fifa” e sorprese in chiave Trap, nel brano “Hip Hip Urrà”, a testimonianza della versatilità dell’artista nel muoversi con agilità in diversi range e stili.