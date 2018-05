Arte Iran alla Castiglia di Saluzzo

TORINO, 14 MAG - Si apre sabato 19 maggio a Saluzzo la mostra 'Diario persiano', che raccoglierà fino al 10 giugno ventuno opere di sette artisti iraniani al primo piano della Castiglia: una mostra che conduce i visitatori lungo un percorso tra la memoria, la storia e le tradizioni dell'Iran, sino alla sua attualità. L'iniziativa è dell'Istituto Garuzzo per le Arti Visive di Torino (Igav) insieme al Teheran Art Center, in collaborazione con la Città di Saluzzo. Ad esporre Firoozeh Akhlaghi, Mohamad Hadi Fadavi, Shahram Karimi, Alireza Karimpour, Alireza Saadatmand, Sahar Salehi, Amir Bakhtiar Sanjabi: protagonisti di un viaggio nell'arte e nella storia che vede la Castiglia di Saluzzo come luogo d'incontro tra due antiche civiltà, all'insegna del dialogo e dello scambio che perdurano nel presente. La mostra si inserisce nella programmazione della nuova edizione di start - Storia Arte a Saluzzo; un'iniziativa che per un mese con i suoi eventi anima ogni angolo di uno dei dieci borghi più belli d'Italia.