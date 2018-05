Grande nudo Modigliani star da Sotheby's

NEW YORK, 15 MAG - Con 157,2 milioni di dollari, un nudo di Amedeo Modiglioni e' stato venduto all'asta ad Sotheby's a New York. Il grande quadro del 1917, "Nu couche (sur le cote gauche)", era stato stimato da Sotheby's a oltre 150 milioni nel catalogo della vendita che ha fatto del piu' grande quadro con nudo di donna del pittore livornese, il piu' caro mai venduto da Sotheby's e sei volte il prezzo pagato nel 2003 per lo stesso dipinto.