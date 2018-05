Da Laurentiis a Tedeschi a Teatro Golden

ROMA, 15 MAG - Corrado Tedeschi, Gaia De Laurentiis, Greg, La casa di famiglia che dal cinema approda in palcoscenico. Sarà una stagione tutta da ridere, dalle donne ai neopolitici, quella in scena al Teatro Golden di Roma, con 11 titoli da settembre a marzo (più uno da definire) a raccontare società e vita quotidiana sdrammatizzandole. Si parte il 25/9, con Parzialmente stremate, commedia al femminile di Giulia Ricciardi diretta da Michele La Ginestra con Gaia De Laurentiis, Beatrice Fazi, Federica Cifola e la stessa Ricciardi a raccontare che non esiste solo la Sindrome di Peter Pan, ma anche quella di Campanellino. Tra gli altri, anche Corrado Tedeschi con la figlia Carlotta nella nuova piece di Gianni Clementi Partenza in salita; Vi presento papà con Mariano Rigillo, Giancarlo Ratti, Anna Teresa Rossini, Claudia Campagnola; Danilo De Santis nei panni di un cittadino catapultato in politica in A Capodanno tutti da me; L'Accendino magico di Greg; e la serata unica di Roberto Ciufoli e Tiziana Foschi in Assolo di Coppia