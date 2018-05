Ritorno al passato per nuove sneakers

ROMA, 15 MAG - A tutto colore le nuove sneakers del marchio americano Pony, acronimo di Product of New York marchio che nasce negli anni Settanta nella Grande Mela, per poi diventare simbolo del mondo hip hop statunitense e dei campi di basket della West Coast. Modello simbolo di quel periodo è la Top Star, la tennis in pelle antesignana di un trend percorso da molti marchi in seguito. Pony rilancia il suo modello best seller in pelle suade, con chevron in nappa in una palette di colori inediti e in abbinamenti a contrasto.