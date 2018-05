A Trussardi il Fismo Moda Confesercenti

ROMA, 15 MAG - E' la maison Trussardi ad aggiudicarsi il premio Moda Fismo Confesercenti 2018, in una cerimonia che si è tenuta oggi a Roma. A ritirare il riconoscimento è Maria Luisa Trussardi, madre di Tomaso, Beatrice e Gaia Trussardi. "E' con grande piacere che ricevo il premio Fismo-Confesercenti, ringrazio l'Associazione per l'impegno nella valorizzazione di questo importante comparto dell'economia italiana" ha detto Maria Luisa Trussardi. "Il marchio Trussardi - ha detto il presidente Fismo Roberto Manzoni - è espressione di una famiglia che mantenendo la propria identità milanese, ha da sempre diffuso l'eccellenza dello stile italiano in tutto il mondo. Il nostro obiettivo è quello di trasmettere al consumatore finale non un semplice prodotto, ma un'identità, un gusto e lo stile di vita di una famiglia italiana con una storia e una tradizione di oltre cento anni. Il Made in Italy deve guardare avanti e proiettarsi verso il futuro".