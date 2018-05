Brava! il talk show con Roberta Capua

ROMA, 15 MAG - Brava! è il magazine-talk show condotto da Roberta Capua, in onda su Rai Premium (ogni mercoledì fino a metà giugno alle 23), che parte da un punto di vista femminile per proporre a tutti, in modo semplice e brillante, persone e storie speciali, uno sguardo nuovo su ciò che ci circonda. Un programma di Carlo Aluffi Laura Aprati. La stessa Roberta Capua collabora ai testi con Fabio Lippolis, regia di Monica Gambino. Un Magazine "senza confini", grazie alle immagini e ai servizi. Due ospiti in studio ogni puntata. Il programma è un talk-magazine di costume, società e intrattenimento, con una strizzatina d'occhio alla cultura e l'approfondimento. Ogni ospite avrà una storia interessante da raccontare, un valore speciale da approfondire. Nelle rubriche della trasmissione le due parole d'ordine saranno "curiosità" e "fantasia".