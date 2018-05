The Kolors, band passa a Universal Music

ROMA, 15 MAG - Oggi a Milano negli uffici della Universal Music Italia Lorenzo Suraci, Presidente di RTL 102.5 ed Amministratore di Baraonda Edizioni Musicali, e il Presidente di Universal Music Italia Alessandro Massara hanno definito il passaggio discografico dei The Kolors. La nota band vincitrice di Amici 2015 e protagonista di Sanremo 2018, entrerà a titolo definitivo tra le fila della major internazionale. "Dopo più di trent'anni di esperienza come editore radiofonico (Rtl 102.5, Radio Zeta e Radio Freccia) e dopo aver contributo con la mia squadra ad una nuova "primavera" del mercato discografico scoprendo e lanciando artisti e gruppi che sono entrati a pieno titolo nel pantheon della musica leggera italiana del momento - dichiara Lorenzo Suraci - sono orgoglioso di restituire alla discografia, e in particolar modo alla Universal Music, un successo commerciale come i The Kolors''.