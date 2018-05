Alla Cavallerizza Reale 500 artisti

TORINO, 16 MAG - Oltre 250 artisti esporranno le loro opere, da venerdì fino al 27 maggio, occupando interamente gli immensi spazi della Cavallerizza Reale: tutti e tre i piani dell'edificio saranno costellati di opere d'arte così come le soffitte, sede di un progetto video e di concerti, il Polo Letterario, il giardino e il bastione. Per la performance saranno utilizzati il foyer, il maneggio, la Manica Corta, oltre a un palco per il live jazz nel cortile. Si tratta di quasi 200 produzioni artistiche individuali e collettive, alle quali si affiancheranno performance, a partire dallo spettacolo Salt dei Bambsemble con la regia di John Kellam fino a a Living Rom del Workcenter di Grotowski. In totale circa 500 tra artisti visivi, performer e musicisti. #HerealCubo costruirà un Museo Irreale: a tutti gli artisti è stato chiesto di donare un'opera d'arte per realizzare una collezione di opere e documenti e realizzare un Museo Vivente che sarà pubblico e fruibile da tutti.