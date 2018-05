Anche rapper Nitro al Medimex a Taranto

BARI, 16 MAG - Ci sarà anche Nitro, il rapper da oltre trenta milioni di visualizzazioni sul web, alla nuova edizione del Medimex, l'international festival & music conference che si terrà a Taranto dal 7 al 10 giugno prossimi. Nitro sarà tra gli headliner del 'Raffo Fest', sabato 9 giugno sul palco della Rotonda del Lungomare, per la serata speciale a ingresso gratuito (sino a esaurimento posti), promossa da Birra Raffo, main sponsor del Medimex 2018. Con il recente video 'Chairragione', Nitro sta per replicare in pochi giorni il numero di visualizzazioni su youtube (oltre un milione) di 'Infamity Show', singolo che ha lanciato il nuovo album del rapper veneto 'No comment'. Un progetto che, pur conservando un'impronta underground, oltre a battere il record di streaming italiano di un singolo album in 24 ore su Spotify, dopo una settimana è balzato al primo posto nella classifica Fimi, e dopo tre settimane è stato certificato disco d'oro.