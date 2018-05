Maggio dei libri, tanti eventi letterari

MILANO, 16 MAG - Sono già oltre 3.300 gli eventi grandi e piccoli organizzati su tutto il territorio nazionale per 'Il Maggio dei Libri', la rassegna di "eventi letterari diffusi" promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo che anche quest'anno sta riscuotendo un'ampia partecipazione confermando il buon momento del settore librario. Tra le regioni con il maggior numero di eventi, il Veneto ha organizzato 378 incontri, la Toscana 319, il Lazio 310, mentre Lombardia ed Emilia Romagna ne hanno in calendario 263. L'iniziativa, alla sua ottava edizione, ha quest'anno come filoni tematici ai quali si possonO ispirare le iniziative, la 'Lettura come libertà', il '2018 Anno Europeo del Patrimonio' , e 'La lingua come strumento di identità'. Anche i privati possono proporsi sul portale 'ilmaggiodeilibri', con idee che prevedano lo svolgimento entro il termine della manifestazione, il 31 maggio.